Cuatro economistas analizan las causas de la suba del dólar "blue"

¿Qué opinan los analistas sobre la suba del dólar "blue"?

- El economista Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, sostuvo que el paralelo a $525 no está muy descolgado respecto de la suba de los precios en el primer semestre. "Tampoco es que estaba dormido y ahora está despertando, sino que claramente lo cada es que se motoriza con el resto de los precios, por ahora no es nada dramático, lo que no quiere decir que si hay un shock o algo imprevisto no pueda dar un salto abrupto", subrayó.