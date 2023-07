La intendenta electa de Lules por Proyecto Tucumán, Marta Albarracín, reconoció que sí atravesó ciertas dificultades en su camino por la política. “Yo no quería que la gente me eligiera por ser ‘la mujer de’, sino por el trabajo que vengo realizando”, aseguró, por ser esposa del todavía intendente Carlos Gallia. “Fue un Gobierno donde costó entrar. A pesar de tener un marido intendente, a mí me costaba todo; era la última que quedaba, lo que se repartía era para los demás y yo tenía que seguir para dar el ejemplo”, recordó.