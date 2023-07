Verdades, mentiras, confesiones y chismes norteños

Si Ricardo Piglia señaló, con certeza, la relación entre paranoia y ficción; es difícil no notar que Soberón hace del chisme su segundo motor narrativo. Los que no confiesan sus pecados, hablan de los pecados ajenos. O de lo que suponen. Y en Naranjo Esquina pululan esas personas chusmas, que no tienen nada mejor que hacer que espiar las vidas ajenas y sacar conclusiones, a veces descabelladas (aunque, por supuesto, se puede corroborar eso de “piensa mal y acertarás”).