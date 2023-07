La semifinales de la Superliga se juegan en Tafí Viejo

Los protagonistas también anticiparon el segundo partido de la jornada. Sebastián Osores -capitán y alero de Belgrano- apuesta a conseguir un nuevo lauro a nivel local. “Si no me falla la memoria vamos por el cuarto torneo provincial consecutivo. Llegamos bien a pesar de no jugar hace un mes. Con San Martín nos conocemos bien, sabemos su forma de jugar y la intensidad con la que lo hacen”, advirtió. Por su parte Francis Ruiz -técnico del “santo”- destacó el sacrificio que hicieron durante la Superliga. “Es muy bueno lo que pasamos, somos un club históricamente futbolero, pero ahora tenemos jugadores que atraviesan un gran momento como Aranda y Maldonado”, sostuvo.