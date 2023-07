El buen arranque de esta campaña entusiasma a los productores trigueros de la provincia

Beneficios

Hablando de las lluvias de la semana que se despide, indicó que casi no marcarán milímetros que permitan recuperar más agua en el suelo. “Pero al menos se nubló, y eso hace que no hiele o que no corra viento norte. Estas lluviecitas nos permiten mantener lo que hay de humedad y que las plantas algo de humedad reciban en los primeros centímetros del suelo”, dijo.