El editorial de Van Mameren: pasó el 9 de Julio y faltó el fervor patrio de la dirigencia política

Federico van Mameren analizó las postales que dejó el Día de la Independencia en su editorial. "Pasó el 9 de Julio. Un 9 de Julio raro con el fervor patrio de los ciudadanos y de los turistas que visitaron Tucumán, pero faltó el interés de la dirigencia política quien debiera impulsar este fervor que tal vez dejaron de sentir después de las elecciones o posiblemente no les interesa transmitir. Este último 9 de Julio de esta gestión tucumana y nacional no tuvo el fervor porque no tuvo el interés", dijo el conductor de Panorama Tucumano.