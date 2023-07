Realizarán un tributo a The Beatles en Tucumán

Además de tocar grandes éxitos de The Beatles, la banda interpretará íntegramente el disco “Abbey Road”, último álbum grabado por la banda y undécimo álbum de estudio publicado, lanzado el 26 de septiembre de 1969, caracterizado por la presencia de un medley que consta de ocho canciones enlazadas una tras otra sucesivamente, y en el que se destacan dos de las canciones más conocidas del guitarrista George Harrison: “Something” y “Here Comes the Sun”, además de otros clásicos universales como “Come Together”, “Oh! Darling” y “Because”.