¿Julio será como un nuevo “Mayo Francés”?

La mano dura

No se entiende el término en una sociedad organizada y con nutrida tradición de ordenamiento, progreso y donde la libertad es un bien no negociable frente al poder en una república. Sin embargo, en este “Mayo francés” redivivo se ve prestándole nombre al mes de julio con atributos de violencia nueva y perspectivas sombrías tanto para el presidente Macron y su gobierno como para el pueblo de Francia. Algunas fuentes anticipan aclarando que no son cifras oficiales aún, que hay cerca de 3.500 detenidos entre ellos, la tercera parte, son menores de edad. Suman cifras de policías heridos –unos 200. Y señalan que son casi mil edificios incendiados además de comisarías, almacenes y las llamadas alcaidías en los sectores periféricos de la capital francesa. Signos –destacan-de la furia, ese sentimiento activo que no reconoce límites por lo que las motiva; el asesinato –así se lo ve y proclama- de un joven de 17 años Nahel Merzouk, de una familia de origen argelino, a manos de un policía que le disparó al pecho cuando el joven intentaba eludir un control policial por infracción al tránsito. Claro que el policía agresor manifestaba durante su detención que actuó conforme los protocolos, no obstante el propio presidente Emmanuel Macron se expresó sobre lo ocurrido como una cuestión inexcusable. El clima volvió a parecerse al que se generó a comienzos de 2023 en ocasión de publicarse el decreto por el que se subía la edad jubilatoria de 62 a 64 años.