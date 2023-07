Camioneros rechazó la denuncia del empresario y lo acusó de incumplir las normas laborales

Y prosiguió: “Está confundido. A mí no me va a coimear. Tengo 20 años dentro del sindicato Camioneros y hemos logrado cambiar la imagen de la organización frente al trabajador. Además, fui elegido tres veces como secretario general, algo histórico en Tucumán. Le dije que a mí no me iba a comprar nadie y que regularizara a los compañeros, como corresponde”.