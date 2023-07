Asoma imperturbable la noche de Putín

Tenían a su nombre campos, acciones en empresas capitalistas, estancias para entrenamientos, fábricas para mezclarse con la burguesía y financiar revolucionarios.

Ocurrió también en Argentina. Una pena que ya no esté Isidoro Gilbert para investigarlo (ver “El oro de Moscú”, Sudamericana).

El despojo en Rusia y las “repúblicas socialistas soviéticas” fue devastador. Energía, armamento, reservas, tierras.

Prigozhin no tiene la categoría oligárquica de Abramovich, o del posteriormente desdichado Berezovski.

Es oligarca por su amistad con Putin. La magnitud de la traición es entonces más intensa.

Supo cotizar su catering cautivo para los ágapes menos memorables del Kremlin. O para suministrar las viandas para cientos de miles de soldados.

Son los privilegios que legitiman el apodo. “El cocinero de Putin”.

La categoría de cocinero contenía un prestigio superior de lealtad. Protegía al Zar del riesgo de envenenamiento (ver “La corte del Zar rojo”, de Simon Sebag Montefiore, Crítica).

Consta que Putin se jacta de que su padre había cocinado para el camarada Lenin (al cierre del despacho el dato no se pudo corroborar).