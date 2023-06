Pablo Yedlin rompió el silencio sobre si le dejaría su banca en el Senado a Juan Manzur

Uno de los temas sobre los que profundizó Yedlin fue su candidatura a Diputado Nacional. "Todo cargo conlleva un enorme orgullo y responsabilidad. Mi padre me hizo ver estas cosas. Me dijo que me vio izando la bandera en el Senado y lloró. Para una familia de inmigrantes, es un momento de orgullo. Tiene 91 años", dijo.