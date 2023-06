Aníbal Fernández dijo que si Sergio Massa gana las elecciones “se queda ocho años”

“Estábamos totalmente convencidos de ir a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero si en algún momento el Presidente de la Nación y la vicepresidenta da la Nación se ponen de acuerdo para confluir en una lista común que concite la atención del electorado, ¿qué me voy a poner yo en contra de esa situación? A Daniel le pasaba lo mismo. Lo hemos charlado y lo dimos por terminado en el mismo momento en el que nos anunciaron una cosa de esas características. Si vos me preguntás si estabamos satisfechos con eso, te digo que no, pero se hizo un acuerdo y estas cosas en política se respetan”.