Sergio Massa asistió a la despedida de Juan Román Riquelme y le dejó un sorpresivo mensaje

"La otra noche vino Román, llegó a las 23.45 y nos quedamos tomando mate hasta las 4 de la mañana. Mi hija, a las 2 de la mañana, bajó a buscar agua y dijo: 'Qué horario extraño el de ustedes para juntarse...'. A mi me gusta escuchar lo que me contaba sobre por qué no fue al Real Madrid... Los tipos que fueron o son relevantes en lo suyo te enseñan", contó Massa.