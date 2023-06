Formosa: Gildo Insfrán arrasa en las urnas

"Este año no va a ser la excepción. La única esperanza que tenía la oposición era un favor de la Corte, lo que no pasó. Apostaron todo a lo que pudiera decidir la política de Buenos Aires, y casi no hicieron campaña. Hay clima de goleada", confió esta semana a Página/12 el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de Formosa, Jorge González.