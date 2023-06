Crónicas del viejo Tucumán: Julio López Mañán, un excepcional e inquieto espíritu sutil

Hacía notar que, dentro de semejante panorama, una reserva resultaba “obra de alta utilidad general, más que de estética exclusiva”. Tiende “a conservar, para todos, lo que ha creado la naturaleza”. Así, no puede ser de superficie exigua, ni circunscribirse a lo que la mano del hombre ejecute o arregle. No es “para pasar breves instantes, como los parques y jardines, sino principalmente para permanecer en ella, con fines de deportes, descanso o estudios”. No excluye la existencia de villas en su ámbito, ni inclusive de industrias que exploten el suelo que comprende. Al contrario, “ellas vienen en ayuda de sus fines, bajo las reglas y dentro de los bienes que encierra”.