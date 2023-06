Plazo fijo: cuánto se puede ganar si se invierten $600.000 a 30 días

El economista y director de Eco Go, Sebastian Menescaldi, explica, así, que, “si bien la inflación núcleo no quedó tan baja y se ubicó en el 7,8%, la tasa ex pos quedo positiva”. Y, asimismo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló, en lo que va del año un 42,2%, mientras que, en los últimos 12 meses, alcanzó el 114,2% y la proyección para el año están en torno al 150%, por lo que la TEA también se ubica por encima de ese nivel.