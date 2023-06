Crimen de Cecilia Strzyzowski: encontraron huesos triturados y un dije con forma de cruz

En ese sentido, Arregín explicó su hipótesis. “Para la Fiscalía, el asesino sería César. Para nosotros, sería Marcela. Hay algo que se llama en técnicas de investigación penal la autopsia informática. Se trata de obtener un perfil de la persona que estoy investigando a partir de observar perfiles en redes sociales. Resulta que los perfiles de Cecilia y de César en las redes dan cuenta de una pareja de jóvenes enamorados. De hecho, se habían casado. No estaban separados, siempre estuvieron juntos. No pudieron convivir porque Marcela no los dejaba”, indicó el letrado.