De Yerba Buena al Campeonato Federal de Asado: "Es un hobby que amo", dijo Julio Boucou, el representante tucumano

Desde el comienzo, su participación fue una sorpresa. “Yo no sabía nada”, reconoció y añadió que Anita, su esposa, fue la que “inició todo”. “Nos enteramos de que fui seleccionado cuando la llamaron por teléfono. Incluso fue ella la que me dijo ‘vas a viajar a Buenos Aires a representar a Tucumán’. Yo la miraba e interiormente decía ‘¿Qué es lo que pasa?’. No podía creer todo lo que había hecho”, le contó a LA GACETA.