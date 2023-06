Se filtraron los mensajes de César Sena a Cecilia Strzyzowski: “No puedo seguir fingiendo”

“Amor, aunque no me hables a mí, hablale a tu abuela. No puedo seguir fingiendo que estoy con vos en una historia de amor falsa. Deciles la verdad”, empieza la conversación por parte del principal acusado del caso. “No te voy a seguir cubriendo más. Tu familia está preocupada y quiere saber qué pasa. Si no querés estar más conmigo, está bien. No te jodí por nada, dejé que me pegues y te dejas mis cosas”, amenaza Sena a la joven desaparecida en Chaco.