La Argentina exportó las 29.500 toneladas de la cuota Hilton

Las exportaciones totales dentro del contingente representaron unos U$S 310 millones, medidas por su valor FOB (Free On Board -en inglés, “Libre abordo”-; cláusula de comercio internacional para operaciones en las que la mercancía se transporta por barco), con precios medios que variaron entre los U$S 10.000 y los U$S 13.500 por tonelada, según la composición de cortes. Los principales destinos de la carne argentina siguen siendo Alemania y Países Bajos, seguidos por Italia y España.