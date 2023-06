Una joven estadounidense comió en un restaurante argentino y contó que le sorprendió: “No es común pedir…”

¿Cuáles son las diferencias entre un restaurante argentino y uno estadounidense?

Bajo el usuario @katie.en.argentina, enumeró las cosas que le sorpendieron de los restaurantes del país: ”Numero uno: no es común pedir agua. Cuando pido me traen un vasito muy chiquito y suele ser con gas y yo quiero normal”, comentó en la publicación que ya superó las 80.000 visitas y los 4.000 me gusta.