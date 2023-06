EN VIVO: Avanzó el conteo de votos y se achicó la diferencia entre Chahla y Ávila

22:43 hs

Canelada: "Exigimos transparencia y ecuanimidad por parte de la Junta Electoral"

En la primera jornada del conteo definitivo por parte de la Junta Electoral, el legislador José María Canelada (Juntos por el Cambio) advirtió que en una de las mesas las autoridades se negaron a realizar el conteo a pesar de que el acta no coincide con los números de los fiscales.

"En la mesa 39 de la Escuela 9 de Julio las planillas de nuestros fiscales y de fiscales de otros partidos indican que tenemos 41 votos. El acta afirma que tenemos 4. El funcionario a cargo, llamado Alberto Borsini, se niega lisa y llanamente a realizar el recuento. No han pasado ni dos horas del conteo definitivo y ya estamos viendo maniobras arbitrarias y de mala fe. Esta es una luz de alerta", señaló Canelada.

En ese sentido, dirigente radical afirmó que los asesores letrados de la lista se encuentran presentado un escrito para que se realice de manera inmediata el recuento de esta mesa y alertó sobre el peligro de esta situación. "Es el primer día, apenas empezaron por el conteo de algunas mesas y ya estamos viendo maniobras oscuras, fuera de toda la transparencia que merece un acto eleccionario. Si en un instante pisotean la voluntad de 37 tucumanos que fueron a votar pese a todas las trabas del sistema electoral de la provincia, ¿en qué se va a convertir esta situación? Exigimos transparencia y ecuanimidad por parte de la Junta Electoral".

En ese sentido, aseguró a los ciudadanos tucumanos que con su equipo van a fiscalizar cada una de las mesas en el recuento y que no dejarán pasar ni una de estas maniobras.

"Vamos a hacer todas las presentaciones que sean necesarias y vamos a dar a conocer cada una de estas situaciones, no nos vamos a quedar callados, mirando como idiotas. Esto no es un feudo, aquí hay normas y deben cumplirlas. No hay nada más sagrado que la voluntad del pueblo", finalizó.