La madre de Morena Rial es de Concepción

La mujer aseveró que “Silvia me trataba muy bien al principio, pero después yo le dije que no quería darle la bebé y ella me dijo que tenía que cumplir mi palabra”. “Me amenazó con sacarme a todos mis hijos. La mamá de Rial, que no sabía quien era, se me acercó y me dijo que no me preocupe, que ellos la iban a cuidar bien, no le va faltar bien. Yo no quiero hablar con Rial, al ver cómo es con mi hija no quiero que me dirija la palabra, ni aparecer en el medio de nada. A mí Jorge me da miedo”, aseveró.