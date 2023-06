El “ciclón” desperdicia chances

“Sería imprudente opinar de esa jugada porque no la volví a ver, yo estoy a 50 metros del lugar. Consultamos en el momento por la mano del penal, pero lo revisaron en el VAR y aparentemente no sucedió nada”, dijo Rubén Darío Insúa, poniendo paños fríos a la situación, entendiendo a la perfección que el arbitraje no pasa por su mejor momento.