Ocho IA que te van a cambiar la vida

La inteligencia artificial no tiene límites, y eso ya lo sabemos. Con ella, podés crear ¡hasta música! Aiva.ia es un asistente creativo para la producción musical: desde cero (con estilos preestablecidos) o “compartiéndole” a la inteligencia tus influencias musicales, le darás el contexto necesario a la app para producir el contenido. Hay una serie de parámetros que podés personalizar (tempo, ritmo, instrumentos, duración), pero no hay mucha más ciencia: cuando todo eso está OK, tendrás que crear la pista. El proceso puede durar hasta un minuto; luego, podés reproducir lo creado o editarlo según tus preferencias. Las pistas pueden descargarse en MP3 o en MIDI. Tiene una versión gratuita (para uso personal) y otra de pago.