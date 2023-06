Liga Tucumana: Miranda anota y Sportivo avanza

Sportivo Guzmán parece ser cosa seria en la “Copa Provincia de Tucumán”. Ayer derrotó 2-0 de visitante a Amalia, terminó como uno de los invictos del grupo C (sólo superado por Unión del Norte, otro de los equipos que hasta acá no perdió) y está listo para ir por todo en el torneo.

Jorge Mauricio Miranda marcó los dos goles del equipo dirigido por Ricardo Rodríguez, que piso fuerte ante un “villero” que ya no tenía chances de acceder a los octavos de final.

Esí sí, el “juliano” sufrió porque Amalia no se la hizo fácil. Le trabó el medio, lo hizo poner incómodo y, además, Sportivo jugaba pensando qué sucedía con Villa Mitre y con Eudoro Avellaneda, que podían arrebatarle el segundo lugar del grupo. Pero apareció Miranda; primero para marcar un golazo y al toque para firmar el segundo que llevó tranquilidad a Villa 9 de Julio.

Mientras tanto, Unión del Norte igualó 2 a 2 con Eudoro Avellaneda en su visita a Los Ralos. Mientras que Villa Mitre (goles de Hernán Díaz, Luis Bazán e Iván Albornoz) le ganó 3 a 2 a Central Córdoba (Marcos Copertino y Facundo Vera) en cancha de All Boys. Sin embargo, la victoria no les sirvió de mucho a los taficeños. Los 12 puntos que sumó no le alcanzaron a Villa Mitre para ingresar a la fase final, ni siquiera como uno de los dos mejores terceros.

Por el grupo A, San Juan fue otro clasificado. Le ganó 3-0 en su casa a Deportivo Llorens; mientras que por el grupo E hubo triple empate: ganaron Alto Verde (3 a 0 a Fundación Mapa), Talleres (2 a 0 a Brown) y Azucarera Argentina (1-0 a Argentinos). Todos llegaron a 13 puntos, pero la definición por sistema olímpico obliga a Azucarera a esperar la finalización de los otros grupos. En el interzonal, San Antonio y San Lorenzo de Santa Ana empataron 1 a 1.

Hoy a las 16 juegan Concepción FC-Experimental, San Ramón-Bella Vista, Atlético Concepción-La Providencia, Cruz Alta-Graneros, Famaillá-Santa Rosa y Trinidad-Santa Lucía. (Producción periodística: Carlos Oardi)