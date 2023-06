Números de Oro: con su nuevo auto, Laura viajará a La Rioja por una promesa

La afortunada es de Monteros y trabaja en una remisería. De hecho, allí fue sorprendida por las cámaras de este medio: el día en que resultó ganadora no acreditaba lo que le estaba pasando. Mientras respondía a las felicitaciones, intentaba seguir trabajando. Con ese estado -de shock, definió ella misma- también recibió el vehículo. “Todo el mundo me felicita. En Monteros me preguntaban por el auto... todos estaban contentos y yo estaba súper nerviosa. La situación me parecía un sueño, y me reía sola. Con el pasar del tiempo me fui calmando, pero ahora no lo puedo creer. Jamás he ganado nada”, explicó.