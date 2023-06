Test viral: cómo saber si sos un líder o un seguidor

Si al observar la ilustración lo primero que llegó a tus ojos fue la casa, quiere decir que te gusta pasar más desapercibido. Habitualmente acostumbras a seguir las pautas marcadas por los demás, aunque esto no quiere decir que no tengas tu propia opinión. No obstante, prefieres soportar una carga menor que la que tienen los líderes natos. Aunque tomes tus propias decisiones, con esto te es suficiente y no te resulta beneficioso el tener que cargar también con el peso de guiar a otros.