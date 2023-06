Un actor de "That ‘70s show" fue declarado culpable por violación

Aunque la Justicia no reveló la duración de la condena, se especula con que podría pasar 30 años tras las rejas. Según reportaron medios locales, el actor enfrentaba un tercer cargo de violación a su ex pareja en 2001, por el que el jurado no logró ponerse de acuerdo con el veredicto, lo que probablemente habría elevado aún más su tiempo en prisión.