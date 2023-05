Atlético Tucumán: “Juntos en la derrota y en la victoria”

Si bien ante Arsenal jugó por primera vez en 25 de Mayo y Chile por la Liga, el debut de Flores con la camiseta de Atlético se había producido ante Estudiantes de Río Cuarto, por la Copa Argentina, una derrota dolorosa que puso en jaque al cuerpo técnico y en el ojo de la tormenta a los jugadores. “En la derrota y en la victoria estamos todos juntos, lamentablemente las cosas no venían saliendo bien. Esperamos que este triunfo traiga el aire necesario para afrontar lo que viene de la mejor manera. En lo personal, no me preocupa no jugar demasiado, son procesos por los que pasan todos los jugadores”, dijo el central que volvería a ser titular ante Lanús, el domingo.