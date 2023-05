¿El cepo a dólares financieros empujará al “blue” y superará los $500?

Según Isaías Marini, de Consultatio Plus, "el objetivo es desarmar el rulo que se generaba al comprar dólares más baratos haciendo MEP o CCL con bonos en dólares (Bonares y globales) en pantalla y venderlos vía instrumentos no regulados". Pero subrayó que "esto no quita que los inversores puedan seguir haciéndose de dólares baratos, aunque implica una menor presión sobre el segmento regulado, ayudando a disminuir la intervención del gobierno".