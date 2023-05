Marcelo Gallardo: “Crecí en este club y moriré en este club”

El “Muñeco” también habló sobre su futuro como director técnico. “Los tiempos serán los que tengan que ser. No estoy desesperado por dirigir. Estoy disfrutando de lo que hago. No quiero embarcarme en un lugar por el simple hecho de trabajar. Quiero encontrar un lugar que me identifique. Tengo que sentir una conexión con algo que realmente me identifique. Si es ahora, será ahora. Y si es más adelante, será más adelante”, reveló Gallardo, en una jornada llena de emociones para el pueblo riverplatense.