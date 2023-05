Según quién lo diga, hay entre 30 y 500 basurales clandestinos

Según Musacchia, esa información no es correcta. “No es cierto que haya 500 basurales, hay que ver a qué le llaman así”. Y apuntó a la responsabilidad de la Provincia: “La limpieza de los canales no es algo que le compete a la Municipalidad. Los barrios del sur se inundan porque ese canal está lleno de basura. Cuando quisimos limpiarlo, nos denunciaron porque no nos compete”.