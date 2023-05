Roberto Sánchez: "Sin plan contra la inflación, no hay billete que alcance"

Sánchez aseguró que la situación económica no distingue de ciudades y familias. “Un vecino en taco Ralo me contó, casi llorando, que le subió el precio de la garrafa de gas y que ya no puede cubrir las comidas de su familia. Tenemos que recuperar la esperanza perdida y eso debe hacerse con la vocación de resolver en serio los problemas. Ni Manzur, ni Jaldo han dado las respuestas que los tucumanos necesitan. Su tiempo se acabó”, manifestó.