Se agudiza la escasez de reservas del BCRA: qué dicen los analistas

- "En la semana (anterior) las reservas brutas descendieron U$S 433 millones, a pesar de que el banco central compró U$S 302 millones en el mercado oficial. Para limitar las pérdidas de divisas, no intervino en el 'CCL/MEP' durante el jueves regresando al mercado el viernes con un rol muy reducido a comparación de los primeros días de la semana. Todas las miradas están puestas en las negociaciones con el FMI, que probablemente se extiendan hasta principios de junio", reportó Delphos Investment.