"En Buenos Aries eligen las candidaturas y hasta le escriben sus discursos", criticó Mizrahi a JxC

Otras opiniones

Alejandro Sangenis también opinó que "el manual narrativo de Juntos por el cambio para sus candidatos muestrauna total falta de propuestas".

"Este resumen de caracter electoralista se lo podria definir como un compendio de falacias y mentiras para que sus candidatos memorizen.y repitan como loros en campaña. Convirtiendo a los mismos en chirolitas roboticos del presente. No hay una sola propuesta para lo tucumanos", dijo el concejal.

Daniel Deiana, por su parte, sostuvo que "está claro que a Sanchez y Alfaro No se les cae una idea para mejorar Tucumán".

"A ellos dos y a todos los candidatos más de Juntos por el Cambio les mandaron desde Buenos Aires el libreto con los escritos que tienen que decir todos al unísono, y lo peor que no lo pueden memorizar, lo cual es vergonzoso", dijo.

"Quieren engañar a los tucumanos con discursos mediocres, vacíos de contenido y de realidad , por qué no tienen ni una sola propuesta y menos un plan de gobierno. Esas mentiras se van a acabar pronto cuando los tucumanos votemos y decidamos que la única opción sería para seguir mejorando la provincia esta en el peronismo", concluyó.