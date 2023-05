Beto Casella destruyó a Marcelo Tinelli: “No tiene salón para grabar su programa”

Beto Casella, crítico con Tinelli: "América no tiene espacio para él"

Pese a las versiones que circularon anunciando que la nueva edición del reality se emitiría por América, el conductor de la Rock and Pop asegura que no hay estudios disponibles para Tinelli. “América no tiene espacio, donde solía grabar no hay lugar donde no deba guita, incluso ha recurrido a canal 9, que a mí me parecía una locura por orgullo, estás en el mismo terreno, compitiendo por el tercer lugar”, manifestó.