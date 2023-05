Cartas de lectores: mes de María

En mayo hay varias fiestas de la Virgen (Luján, Fátima, María Auxiliadora, Visitación, etc.). Argentina siempre se caracterizó por ser un país “Mariano”. Actualmente ya no creemos ni en lo que vemos. Desde hace más de 70 años vivimos en crisis (económica, política, social, educativa), pobreza, hambre, desnutrición, desocupación, etc. y, varados en medio de la tormenta, sin rumbo ni brújula. Sin embargo, cada tanto, surgen luces de fe y esperanza. El 06/05 se rezó un Rosario Mundial a la Virgen María (de hombres) y el 13/05 (de mujeres). Hace años, según una encuesta, el 90% de los argentinos se consideraba católico. Hoy resultan llamativos los juramentos de los políticos, ante Dios, al aceptar sus cargos, con una fórmula de rigor, mecánica e “incumplible”. En mis 70 años de vida, ya descreo de los políticos, economistas, sindicalistas, etc. que no sólo han destruido nuestro país y fuentes de riquezas, sino que han cercenado y afectado a nuestras futuras generaciones, de por vida, debido a su casi nulo desarrollo cognitivo y desnutrición “tempranos”. Es hora de creer en lo “celestial” y no en lo terrenal. Recientemente pude apreciar el famoso y emotivo “Milagro del Sol” ocurrido en Fátima (1917), ante miles de espectadores “creyentes y no creyentes”. La ciencia y los humanos descreemos de los milagros y curaciones inexplicables (se afirma que la Virgen María desvió las balas en el atentado al Papa Juan Pablo II, casualmente, un 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima). Convoco a todo el pueblo argentino, a unirnos en oración, en el rezo del Santo Rosario, por el “Triunfo del Inmaculado Corazón de María” y, pedirle que, siempre, nos proteja bajo Su Manto. Gracias y que Dios los bendiga.