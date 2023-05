Turf: Don Mágico fue pura potencia

Luego de fracasar en una de las carreras más importantes del turf santiagueño, Don Mágico se reencontró con la victoria. Muy bien conducido por el jinete tucumano Ángel Vai, el pupilo de Francisco Muratore se adjudicó el especial “Día del Trabajador del Turf”, la prueba más importante de la reunión realizada ayer en el hipódromo 27 de Abril.

El descendiente de Fortify, que se mantiene invicto al cabo de dos presentaciones en el hipódromo tucumano, relegó por 3/4 cuerpo a Falling For You (conducido por Rubén Camos Quintana), mientras que tercero a cinco largos se ubicó Machination, en el muy buen tiempo de 1’25”54/100 para los 1.400 metros.

El que también festejó durante la jornada santiagueña fue José Alfredo Vizcarra. El jockey del “Jardín de la República” guió a la victoria a Soy Banana Pat, que venció por siete cuerpos a Art Tack, en 1’19/100 para el kilómetro del premio “Día de la Armada Nacional”.

El domingo habrá actividad en el circo hípico local y Don Mágico puede ser uno de los animadores del clásico “25 de Mayo”, que se disputará sobre 1.800 metros. Pertinax Joy, Golpe Final, Slew Of Valid, Mezcal, Dipinto, Lingard, Roman The Mad y Falling For You son otros de los ejemplares que serían anotados.

En tanto, el clásico “Patria”será la otra prueba jerárquica. Los potrillos Kareen Abdul e Ital Force volverán a estar frente a frente en el exigente cotejo de 1.100 metros.