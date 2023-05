Elecciones, en vivo: los gobernadores de La Pampa y Tierra del Fuego están cerca de conseguir la reelección

21:19 hs

Gustavo Sáenz agradeció a Massa y pidió unidad nacional

En el búnker de Vamos Salta, el gobernador reelecto, Gustavo Sáenz, tuvo palabras de agradecimiento para el ministro de Economía, Sergio Massa, y pidió unidad nacional a toda la dirigencia política: “Siéntense en una mesa y hagan algo por la patria, dejen de pelear por ser presidente. Acá no hay vencedores ni vencidos. Se construye desde el amor. Amigos y enemigos no existen. Me han dicho de todo en esta campaña, pero tengo el cuero duro por el amor que me dan los salteños”.

“Un amigo que trasciende la política, un amigo del alma, me puso un tuit diciendo “gobernás mejor que cantás”. Gracias a mi amigo Sergio Massa. Vamos a buscar ese 50% que está esperando que le cumplamos sus sueños. No somos lo que decimos, somos lo que hacemos”, dijo.