Argentina, el exoplaneta inflacionario

La guerra sirve para verlo. Por ella aumentó el precio de los combustibles, lo que se reflejó en alzas del IPC en todo el mundo. ¿Por qué? Porque aumentaron costos de producción… pero también la emisión de dinero. Cuando hay incremento de costos puede esperarse que el productor intente trasladarlos a precios, pero no siempre es posible. Depende de la capacidad de respuesta de los clientes. Supóngase que sin emisión adicional en un sector se trasladan costos y los clientes pagan los precios mayores. Para eso debieron disminuir otros gastos. La menor demanda por otros bienes hará bajar sus precios. Es decir, habrá subas en algún sector y bajas en otros. Primero, no es suba generalizada. Y segundo, el IPC, al ser un promedio, no mostrará cambios significativos. Para que la suba de costos sea trasladable a precios sin bajas en las demandas y precios de los demás bienes debe haber más dinero para pagar todo más caro. Sin la emisión adicional no se convalidaría el alza. Vale para muchas de las variables apuntadas como culpables. Ellas incidieron en el IPC, no en la inflación, pero debido a factores monetarios.