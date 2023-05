Apps con inteligencia artificial

Alabada sean la inteligencia artificial y sus capacidades para ahorrarnos tiempo. Si tenés mucho que leer y no te alcanzan las horas del día, ChatPDF te va a ayudar a leer documentos y a sintetizar las ideas principales de un PDF en segundos. El funcionamiento es muy simple: simplemente tenés que entrar a www.chatpdf.com y arrastrar un documento para que sea analizado. En un abrir y cerrar de ojos, la IA te devuelve un pequeño resumen del texto y te ofrece incluso algunas preguntas claves para comprender lo que contiene el archivo. Y eso no es todo: si te quedaste con dudas, podrás seguir consultándole y ampliar la síntesis. La app es gratuita y entiende todos los idiomas; no tiene límite en cuanto a formato, así que podés enviarle la Cenicienta, un libro de química o algún folleto. Y no te preocupes por la seguridad: toda la información de los PDF que subís permanecen resguardados y los documentos se eliminan siete días después.