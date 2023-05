“Me veo como entrenador de Boca”, se ilusiona Tevez

Carlos Tevez es Boca, por eso no puede dejar de pensar en el “xeneize”. El ex delantero, que tuvo su debut como entrenador en Rosario Central, se ilusiona con volver al club de La Ribera y analizó el presente del equipo de Jorge Almirón. También habló de River y de Lionel Messi.

- “Es muy difícil que me vean con otros ojos que no sean los de Boca. Me veo como entrenador de Boca, pero no es algo que quiera hoy. Trato de posicionarme como entrenador, porque todavía me ven como jugador. En Central mucha gente me miraba de reojo por eso, hasta que se dieron cuenta de que daba la vida por Central y cambió”.

- “No le cierro la puerta a nadie. Es muy difícil pasar a ser entrenador después de jugar”.

- “En Boca tenés que dar la talla todos los fines de semana. Si no tenés un sistema que te identifique es muy difícil, te puede ir bien o mal, pero tenés que saber a qué jugás”.

- “Boca necesita sí o sí comprar jugadores. Lo decidirá Almirón, que está haciendo las cosas bien. Boca está mostrando cosas de un equipo. El próximo paso es ver si se queda acá o puede dar otro paso. Lo que me gusta es que Boca hoy no es sólo por izquierda, también tiene por derecha con Advíncula. Si encima recuperás a Pol Fernández ya es otro Boca”.

- “Lo veo bien a River. Es muy alta la vara que dejó Gallardo. Lo veo terrenal”.

- “Messi le da un golpe de humildad a todo el mundo pidiendo perdón. El PSG no lo cuidó desde que llegó”.