Down is Up y Canelada presentaron un proyecto para adherir a una Ley de contención y acompañamiento

Este miércoles se publicó en el boletín oficial de la Nación la promulgación de la Ley Nacional de contención y acompañamiento a las personas que reciben un diagnóstico de trisomía21/síndrome de down para sus hijos en gestación o recién nacido. Ante esa situación, el legislador José María Canelada solicitó que se trate el proyecto que presentó junto a la asociación civil Down is Up para que Tucumán adhiera a esta norma. "Los tucumanos nos han elegido para otorgar derechos a la sociedad. Esa labor no se puede frenar ni por la campaña ni por decisiones judiciales relativas al proceso electoral. Nuestro trabajo es este", puntualizó.