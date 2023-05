Fallo de la Corte: dimes y diretes de la oposición

Para siempre.- La ex senadora Silvia Elías de Pérez calificó como ilegal que Manzur quiera ser candidato a vice. “Posiblemente quiere hacer algo que ya hizo en la Constituyente: él le habilita el tercer mandato a su compañero Alperovich. Él ahora lo que quiere es quedarse para siempre, ya no le alcanzan cuatro periodos como vice y gobernador”, dijo. A su vez, reclamó que el resto de las categorías están en condiciones de ir a elecciones. “El Gobierno no quiere porque se quedarían sin los acoples, el sistema tramposo que utilizan para recolectar votos”, lanzó.