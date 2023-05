Según una encuesta, Tucumán está entre las ciudades menos costosas para alquilar

¿Cuál es el país con alquiler más caro en Latinoamérica?

De los países relevados por Focus Market, Uruguay es el país más caro para alquilar un departamento pequeño: se necesitan unos U$S 569. Segundo está Chile, donde cuesta alrededor de U$S 385 y tercero Ecuador con U$S 360 aproximadamente. Luego se ubican Paraguay (U$S 333), seguido de Colombia (U$S 296), Brasil (U$S 279) y Bolivia (U$S 275).