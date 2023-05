Cartas de lectores: los tiempos de la crisis

Los tiempos para renovar el Gobierno nacional se reducen, pero la crisis social aumenta, impulsada por un proceso inflacionario abrumador, conexo a una implacable presión financiera y política, que nos impone el FMI (“El FMI y la Política”, LA GACETA, 21/02/22) por una deuda insostenible e impagable para el pueblo Argentino. El Presidente, que nunca estuvo, no entendió ni escuchó las advertencias sobre los riesgos futuros (pero firmó el acuerdo), debe correrse y no entorpecer la gestión del presidente Lula Da Silva (“Lula y Rusia”, LA GACETA, 20/04/23) que en el seno de la Unasur busca un acuerdo de cooperación, con desarrollo sostenible pero con justicia social. La estatura política del Presidente de Brasil posibilitó acuerdos importantes e inmediatos con China, que nos permitió utilizar el swap en yuanes, para hacer frente a compromisos de importación con el gigante asiático, sin tener que recurrir al dólar. Completar la ayuda requiere de un crédito puente, entre empresas brasileñas y argentinas, mediante un instrumento de garantía, que permita optimizar el uso de monedas locales en el comercio bilateral, evitando el pago del 100% con reservas. Fuera de la geografía latinoamericana, la intermediación ante el gigante asiático despertó la preocupación de EEUU, por el avance de las relaciones diplomáticas y comerciales entre China y nuestro país, algo que el presidente Alberto Fernández, a pesar de la crisis nunca se animó a iniciar. En resumen, si Trump, para que Macri gane una elección metió al pueblo argentino en una deuda impagable, porque el soberano no puede recurrir al creador del comercio mundial, que respeta la lógica de no negociar a pérdida, y nos puede ayudar a salir de la crisis, sin condicionamientos ideológicos, bélicos o financieros.