Matías Orlando: “fue una temporada difícil”

Por tratarse de un año mundialista, toda competencia puede y debe ser entendida como antesala de la máxima cita, que en esta oportunidad comenzará en septiembre, en Francia. Entre los que aspira a tener un lugar en la lista de Los Pumas que Michael Cheika llevará al país galo está el tucumano Matías Orlando, quien en una entrevista con ESPN hizo un balance sobre la recientemente finalizada temporada de la Premiership, la máxima división inglesa. Su equipo, Newcastle Falcons, no pudo evitar terminar en el último puesto.

“Fue una temporada difícil. Por momentos tuvimos algunos partidos muy interesantes con muy buen nivel como equipo y después terminamos muy mal, sobre todo los últimos tres partidos”, reconoció el concepcionense, quien a la vez lamentó no haber podido alcanzar mayor regularidad.

“Creo que tuve mejores años en mi carrera. No me sentí jugando el mejor rugby, la verdad, tuve un par de lesiones que no me dejaban llegar a ese 100% cada fin de semana”, agregó.

“Emocionalmente, fue una temporada muy difícil. Saber que había semanas en las que sólo podía entrenarme un día no ayuda. Por suerte en los últimos meses pude mejorar eso. Ahora estoy de vacaciones y tengo tres semanas para prepararme para el Rugby Championship”, apuntó Orlando, quien en Newcastle debió adaptarse a la posición de primer centro. “Mi posición natural es de 13, es dónde más cómodo me siento, pero me estoy acostumbrando a jugar de 12. En defensa cambia mucho. En ofensiva también varía mucho según quién pase al ataque, pero como dice Felipe (Contepomi), no importa el número de la camiseta, hay que ver qué le puede dar cada jugador. Yo sé que no tengo mi lugar en el Mundial asegurado, es un plantel largo y hay que pelear mucho. Voy semana a semana”, cerró.