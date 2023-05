El Papa peronista y la teología económica

La mirada crítica sobre el Papa Francisco y sobre el peronismo no es nueva pero sí encuentra en el texto de Zanatta unos argumentos que se enuncian de una manera estruendosa y simplificadora: Zanatta explora en el pasado de la política argentina y latinoamericana, tal como había hecho en otros de sus libros (por ejemplo en Historia de América Latina), y encuentra en el pasado latinoamericano un plexo común: tomando las palabras del Papa Francisco, Zanatta dice que el continente tiene una cultura católica. Dicha cultura se ha convertido en el reservorio moral del cristianismo al luchar contra el avance extranjerizante del protestantismo y contra la versión económica y cultural de la Reforma de Lutero: el liberalismo y sus ideas sobre el libre comercio y el mercado capitalista. De esta forma, Zanatta entiende que el Papa piensa a toda política que esté fuera del arco católico nacionalista como extranjerizante, cipaya y capitalista, generadora de pobres. Según Zanatta, lo que el Papa no puede ver es que la matriz nacional y popular es la que origina la fábrica de pobres. Aunque el aumento de pobres es denunciada en los discursos populistas de Francisco, la máquina de producir pobres no viene del capitalismo sino de la fábrica basada en una teología económica que se origina en la Biblia, una lectura sesgada –y no tanto– de los Evangelios, una lectura que está atravesada por la teología del pueblo, es decir, nacionalista y populista, encarnada históricamente por el peronismo.