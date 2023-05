Cartas de lectores: por un camino nuevo

Lucen sus mejores sonrisas, las miradas más cálidas, las palabras precisas !Sí! Los políticos en campaña toman de las manos sus atributos (reales o fingidos, es lo de menos); lo importante es el impacto que pretenden en aras de conseguir sus propósitos. Hay mucho en juego y no se permiten descuidar ni el menor detalle. Promesas, promesas y más promesas. “Palabra, palabra, palabra... no cambias más, no cambias más...” (recordé una vieja canción). Analicemos bien, comparemos remitiéndonos a los hechos, a lo que la realidad nos muestra, a la experiencia. No nos dejemos impresionar con poses ni con expresiones engañosas. No podemos dejarnos llevar por el abatimiento ni por el entusiasmo. Observar, pensar, analizar es la consigna. Esos enormes cartelones y afiches que se ven por cualquier lado, son cachetazos a la pobreza de tanta gente que no tiene para lo esencial. El enorme gasto que implica mientras hay niños mendicantes o vendiendo lo que pueden para subsistir. Esa tristísima imagen, esa postal cotidiana de personas necesitadas bordando el ruedo inmisericorde de las calles tucumanas, la periferia donde se humedece la vergüenza de los decidores y prometedores., para caer al pozo de la nada. Qué absurda y distante policromía de la opaca sensación de tanta gente destruida que no repara en los indigentes ni en los sufrimientos cotidianos, mientras la mayoría de políticos disfrutan de dudosas circunstancias en la opulencia que los perfila. Los limoneros autoconvocados, los docentes, los médicos, los jubilados y tantos trabajadores que aun teniendo la suerte de trabajar no alcanzan a sostenerse con los escasos ingresos que perciben. ¿La delincuencia no será un emergente de la inseguridad reinante? Es tiempo de alcanzar una situación diferente. Que las desigualdades desaparezcan o disminuyan y la dignidad de los que hoy la carecen sea lumbre para señalar un camino nuevo.